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Конгрессмен США предупредил Блинкена о риске повторения на Украине «позорного» сценария

Конгрессмен Бадд обратился к Блинкену по поводу ситуации с американскими гражданами на Украине

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J. Scott Applewhit/AP

Конгрессмен от Республиканской партии Тед Бадд опубликовал в Twitter текст письма к госсекретарю Энтони Блинкену, в котором выразил опасения по поводу ситуации с американскими гражданами на Украине.

В своем письме Бадд обозначил проблему возможного «вторжения» России на Украину, задав несколько вопросов Блинкену. Конгрессмен отметил, что официальные лица США не могли назвать точное количество американцев, которые проживают на украинской земле. Также он поинтересовался тем, есть ли у правительства конкретный план по эвакуации «каждого пожелавшего уехать» и защите тех, кто останется на Украине.

«Американские граждане за границей имеют право на полноценную защиту со стороны правительства США. И все равно то, как администрация (президента США Джозефа) Байдена осуществила вывод (американских войск) из Афганистана, оставив американцев, нельзя назвать ничем иным, как позором. Я обеспокоен тем, что схожая ситуация может повториться на Украине», — обозначил Бадд в официальном письме.

Он подчеркнул, что политика «каждый сам за себя» неприемлема для Соединенных Штатов.

Ранее временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин объяснила, что персонал посольства США на Украине эвакуировали в качестве «меры предосторожности», вызванной якобы угрозой предполагаемого «вторжения» России на украинскую территорию.

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