Песков рассказал главе МИД Австрии о нежелании мужчин в России танцевать друг с другом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы МИД Австрии Александра Шалленберга о его нежелании танцевать с Владимиром Путиным. Об этом сообщает Daily Storm.

«Полагаю, что и Путин предпочел бы с ним не танцевать. У нас в России не принято мужчинам танцевать друг с другом», — сказал Песков.

Ранее «Газета.Ru» передавала слова Шалленберга о том, что он не стал бы танцевать с президентом России Владимиром Путиным, как это делала его предшественник Карин Кнайсль. В частности, главный австрийский дипломат отверг подобную возможность для себя, так как у него «не было бы соблазна как у мужчины».

Танец Путина и Кнайсль произошел на свадьбе последней в Австрии в 2018 году. После этого критики осудили бывшую чиновницу за то, что, когда танец закончился, она сделала реверанс, — его эксперты расценили как знак подчинения российскому лидеру. В 2021 году Кнайсль вошла в состав совета директоров «Роснефти».