Лавров назвал сроки выполнения программ по интеграции с Белоруссией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Государственной думе, заявил, что реализация 28 программ Союзного государства Белоруссии и России займет 2-3 года, передает ТАСС.

Отмечается, что Лавров рассказал о скорости интеграции в ответ на вопрос, может ли Смоленск стать столицей Союзного государства.

«Когда будет ясен результат этой работы [выполнения программ], (...) мы сможем тогда уже на новом материальном базисе, как говорили классики, оценить, какие должны быть дальнейшие шаги. Ясно, что решение будут принимать президенты», — отметил министр.

В ноябре 2021 года лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали 28 программ интеграции, которые направлены на укрепление сотрудничества двух государств.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Россия перебазирует на аэродромы в Белоруссию современные истребители Су-35С в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.