В Киеве заявили, что не возражают против предложений США по безопасности

МИД Украины поддержал предложения Соединенных Штатов по безопасности, которые будут представлены России, сообщает ТАСС.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, США при составлении программы предложений учли интересы и позицию Киева.

«Предложения, которые Соединенные Штаты направят РФ в части Украины, не вызывают у нас возражений», — резюмировал Кулеба.

Ранее Соединенные Штаты раскрыли Украине содержание ответа России по предложениям о безопасности.

По словам пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса, американская администрация не только проинформировала и ознакомила Украину с тем, что будет в этом отчете, но и прямо запросили их мнение и включили его в отчет.

В декабре МИД РФ передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.