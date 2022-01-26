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В Киеве заявили, что не возражают против предложений США по безопасности

Украина поддержала предложения США по безопасности, которые будут представлены России

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Alex Brandon/Reuters

МИД Украины поддержал предложения Соединенных Штатов по безопасности, которые будут представлены России, сообщает ТАСС.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, США при составлении программы предложений учли интересы и позицию Киева.

«Предложения, которые Соединенные Штаты направят РФ в части Украины, не вызывают у нас возражений», — резюмировал Кулеба.

Ранее Соединенные Штаты раскрыли Украине содержание ответа России по предложениям о безопасности.

По словам пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса, американская администрация не только проинформировала и ознакомила Украину с тем, что будет в этом отчете, но и прямо запросили их мнение и включили его в отчет.

В декабре МИД РФ передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

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