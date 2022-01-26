Американский дипломат назвал причину эвакуации посольства США в Киеве

Частичная эвакуация персонала посольства США на Украине является «мерой предосторожности», вызванной якобы угрозой предполагаемого «вторжения» России на украинскую территорию. Об этом заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин в интервью телеканала ABC.

«Это решение было принято из-за того, что в настоящее время [президент] Владимир Путин и Россия собрали такие военные силы на границе [с Украиной], что они могут в любой момент предпринять любые действия, — сказала дипломат.

По ее слова, именно по этой причине необходимо было обеспечить гарантию безопасности семей сотрудников американского посольства.

«Я убеждена в том, что президент [Украины Владимир] Зеленский очень серьезно относится к этой угрозе («вторжения» России — прим.), и он проявляет осторожность и предпринимает необходимые меры. Они [украинцы] в течение долгого времени живут в условиях российских угроз. Так что я бы сказала, что они просто проявляют несколько большую выдержку, как говорят французы. Но это не означает, что они не воспринимают эти [угрозы] серьезно», — сказала Квин.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США разрешил отъезд с Украины некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей на фоне конфронтации Киева и Москвы. Ведомство рекомендовало американским гражданам, находящимся на Украине, рассмотреть возможность отъезда уже сейчас.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.