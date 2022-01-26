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Британия готовится ужесточить санкции против России

Глава МИД Британии Трасс: Лондон разрабатывает проект ужесточения санкций против России

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что в стране разрабатывается законопроект новых санкций в отношении России. Об этом дипломат сказала в эфире телеканала Sky News.

«Мы предложим новый законопроект, чтобы сделать наш санкционный режим более жестким, чтобы мы могли охватить (санкциями) больше компаний и физлиц в России. Мы предложим его в течение ближайших нескольких дней», — сказала Трасс.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Европейский союз рассматривает возможность введения санкций против России в случае «ограничения поставок» газа, а также из-за «кибератак и кампаний по дезинформации».

До этого сообщалось, что страны Евросоюза при обсуждении ситуации вокруг Украины выразили готовность при необходимости принять комплекс санкций против России.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что встреча продемонстрировала «высокую степень согласия между европейцами и США».

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

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