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Кадыров оценил свои шансы на президентство

Кадыров заявил, что не представляет себя президентом России

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не видит себя на федеральных должностях на каком-либо другом посту, а его недавнее высказывание о необходимости «ввести войска на Украину» является личной позицией. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

«Друзья, могу же я в соцсетях поговорить с подписчиками о том, какой хочу видеть свою страну или какие внешние угрозы меня беспокоят? Об этом я и рассуждал, делясь своим мнением по теме Украины в прямом эфире с дорогим братом, председателем парламента ЧР Магомедом Даудовым», — написал Кадыров.

Он считает, что точно так же, как и в свое время в случае с терроризмом в Сирии, Россия должна защищать свои интересы.

«Если на Украине не найдется людей, которые могут противостоять Америке, то мы должны им помочь», — обратил внимание глава региона.

Недавнее заявление касательно предложений с Украиной было сделано не в качестве главы Чечни, уточнил Кадыров.

«Никаких установок на озвучивание тех или иных тезисов Кремль мне не дает», — добавил Кадыров.

Кадыров подчеркнул, что не представляет себя на федеральных должностях ни в каком качестве: ни в качестве президента, ни в качестве министра и т.д. В планах у него продолжать трудиться в Чеченской Республике.

Ранее Кадыров рассказал, что сделал бы, если бы был президентом России. По его словам, американцы для Украины «ничего хорошего» не желают, а «нуждаются» в ней исключительно ради базы на границе с Россией. Он считает, что на Украине должны быть люди, которые хотят противостоять этому.

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