Германия призвала отказаться от санкций против России в энергетике

Как сообщает агентство Bloomberg, правительство ФРГ настаивает на том, чтобы российский энергетический сектор не подпал под санкции при эскалации на Украине. Агентство ссылается на документы, оказавшиеся в его распоряжении.

Правительство Германии опасается, что в противном случае поставки энергоносителей в Европу окажутся под угрозой. При этом отмечается, что речь не идет о санкциях вокруг газопровода «Северный поток — 2».

Берлин считает, что заморозка Западом российских активов и запрет на проведение транзакций с российскими банками нанесет серьезный ущерб финансовым институтам страны и европейской экономике. В Германии напомнили об издержках, которые понесли европейские финансовые институты после введения американских санкций в отношении Ирана.

Как пишет издание, с немецкой позицией согласны и другие страны Западной Европы. Часть из них предлагает сделать переходный период между введением санкций и началом их реализации или сделать исключение для уже заключенных контрактов с Россией.

Как ранее писал Bloomberg, Катар не сможет масштабно увеличить поставки газа в Европу в случае, если «Газпром» ограничит поставки в ответ на гипотетические новые санкции. Накануне Вашингтон начал переговоры с Катаром и другими крупными экспортерами СПГ на случай перебоев с поставками газа в Европу из-за эскалации на Украине.