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Россия обвинила США в распространении лжи о ситуации вокруг Украины

Постпредство РФ при ООН: США вместо диалога распространяют ложь по Украине

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Depositphotos

Постоянное представительство России при ООН обвинило США в том, что они распространяют ложь о ситуации вокруг Украины, обвиняя Россию в скоплении сил у границы. Об этом пишет ТАСС.

В дипмиссии отметили, что Вашингтон «вместо диалога и поиска точек соприкосновений» озвучивает «заангажированную и не имеющую ничего общего с реальностью позицию», что является «ярким примером деструктивной линии США».

Также в постпредстве указали на то, что дипломаты Соединенных Штатов, «культивируя русофобию» среди собственных граждан и стран-единомышленников, говоря о скоплениях войск РФ, «как чуть ли не о первопричине всех проблем, забывают уточнить, что речь идет о российских силах на российской территории».

«Это контрастирует с американским и натовским вооружением и бесчисленными советниками, наводнившими Украину и некоторые другие близкие к российским границам государства», — заявили в постпредстве.

Также американская сторона не дает каких-либо объяснений тому, что вблизи российских берегов делает флот США, «усиливающий напряженность в черноморском районе», добавили дипломаты РФ.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Россия может напасть на Украину в любой момент.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени 2021 года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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