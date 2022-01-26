Россия не будет восстанавливать свое постпредство при НАТО

Россия пока не станет восстанавливать свое постоянное представительство при НАТО. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на информированный источник.

По его словам, Москва не будет делать это на условиях, предложенных Североатлантическим альянсом. Организация предложила российской стороне вернуться к дипломатическому составу в количестве десяти человек, в том числе техперсонал.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс восстановит работу своей миссии в Москве, а РФ – своей миссии в Брюсселе. По его словам, обе стороны не будут жалеть усилий для поиска путей, чтобы двигаться вперед.

В октябре прошлого года НАТО выслало восьмерых российских дипломатов при альянсе и сократило позиции еще двух. Общее число российских представителей в организации в Брюсселе было сокращено с 20 до 10 человек. После этого РФ объявила о прекращении деятельности информационного бюро альянса в Москве.