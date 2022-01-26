Пушков посоветовал Кулебе «не надуваться»

Сенатор Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев не примет принятых за его спиной уступок. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Несмотря на пафос и браваду главы украинского МИД, по стратегическим вопросам Украину никто и ни о чем спрашивать не будет. Какие уступки за ее счет? При чем это здесь? Речь идет об отношениях и соотношении сил между Россией, с одной стороны, и США и НАТО, с другой. Украина тут фигурирует лишь как поле столкновения — интересов экспансии США и НАТО, и интересов безопасности России. Так что пусть ее глава МИД не слишком надувается. Идет острая борьба вокруг действующего и будущего миропорядка. Вот в чем суть. А не в «хотелках» и капризах Киева», — написал Пушков.

Ранее Кулеба заявил, что страна не примет уступок, которые сделаны без обсуждения с Киевом.

Как отметил Кулеба, украинцы заплатили большую цену — включая «более 15 тыс. погибших граждан» — за то, чтобы отстоять право собственноручно выбирать будущее и дальнейшую судьбу для самих себя.