Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Вайсфельд заявил, что Капризов по таланту сопоставим с Малкиным и Овечкиным 02:31
Россия не будет восстанавливать свое постпредство при НАТО 02:27
Названы сроки разработки разгонного блока для «Союз-5» 02:26
Португальский защитник «Днепра-1» высказался о напряженной ситуации в Украине 02:14
В США умер самый старый самец гориллы 02:13
В запертой арендованной квартире на юге Москвы нашли двух мертвых людей 02:10
В Пакистане судьей Верховного суда впервые стала женщина 01:59
МВД предложило законодательно закрепить четыре вида убежища, предоставляемого в РФ 01:57
Семин дал совет Миранчуку для успешного выступления в «Аталанте» 01:51
В Госдуме указали, что усыпление бездомных собак не сможет решить проблему нападений... 01:51

Пушков посоветовал Кулебе «не надуваться»

Сенатор Пушков заявил, что Украину не будут слушать в вопросах стратегической безопасности

close
100%
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Сенатор Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев не примет принятых за его спиной уступок. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Несмотря на пафос и браваду главы украинского МИД, по стратегическим вопросам Украину никто и ни о чем спрашивать не будет. Какие уступки за ее счет? При чем это здесь? Речь идет об отношениях и соотношении сил между Россией, с одной стороны, и США и НАТО, с другой. Украина тут фигурирует лишь как поле столкновения — интересов экспансии США и НАТО, и интересов безопасности России. Так что пусть ее глава МИД не слишком надувается. Идет острая борьба вокруг действующего и будущего миропорядка. Вот в чем суть. А не в «хотелках» и капризах Киева», — написал Пушков.

Ранее Кулеба заявил, что страна не примет уступок, которые сделаны без обсуждения с Киевом.

Как отметил Кулеба, украинцы заплатили большую цену — включая «более 15 тыс. погибших граждан» — за то, чтобы отстоять право собственноручно выбирать будущее и дальнейшую судьбу для самих себя.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть