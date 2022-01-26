Толстого не смог избраться вице-спикером ПАСЕ

Главу российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и вице-спикера Государственной думы Петра Толстого не избрали на пост заместителя председателя этого парламентского органа Совета Европы во время заседания зимней сессии, передает ТАСС.

Председатель заседания заявил, что 79 участников сессии в ходе голосования высказались в поддержку Толстого, а 106 участников сессии выступили «против». В голосовании приняли участие 185 участников сессии.

«Это означает, что он (Петр Толстой — «Газета.Ru») не получил достаточной поддержки и не был избран вице-председателем ПАСЕ», — подытожил председатель заседания.

Как рассказали агентству в постпредстве РФ при Совете Европы, одно из мест вице-председателя ПАСЕ остается зарезервированным за Россией. После голосования оно останется вакантным, и российская делегация вновь сможет заявить своего кандидата на данную должность уже на пленарной сессии ПАСЕ в конце апреля. Кандидатуру определит сама делегация.

Один из участников российской делегации, депутат Госдумы Евгений Попов написал в своем Telegram-канале, что планируется повторно заявить кандидатуру Толстого.

Ранее стало известно, что члены ПАСЕ на открытии зимней сессии оспорили полномочия российской делегации по инициативе парламентариев от Литвы и Украины. Протесты будут переданы в соответствующие комитеты. Дебаты по вопросу полномочий российской делегации в ПАСЕ предлагается провести 26 января.

В январе 2021 года парламентская ассамблея Совета Европы закрепила в своем регламенте возможность использования трехстороннего механизма реагирования на нарушения устава СЕ, который может быть активирован при серьезных нарушениях правил организации и поддержке не менее трети участников ПАСЕ. Основная цель механизма — обеспечение выполнения страной-участницей своих обязательств перед организацией.