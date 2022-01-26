Джонсон рассказал о союзе Британии и СССР против нацизма

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе своего выступления в парламенте страны рассказал о героизме советских солдат в борьбе с нацистами. Его заявление было посвящено ситуации вокруг Украины, передает РИА «Новости».

Как отметил политик, в одном из разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным он напомнил тому, что Россия и Соединенное Королевство «стояли вместе» в критические моменты истории.

«Единственная причина, по которой обе наши страны являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, — героизм советских солдат, которые воевали против фашизма спиной к спине вместе с нами», — продолжил он.

Джонсон также выразил мнение, что все опасения Москвы все еще могут быть сняты. По его словам, Россия и Запад смогут найти путь к обеспечению совместной безопасности посредством терпения и дипломатии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс ответить на вопросы по истории Украины.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени 2021 года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.