Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Минцифры: данные пользователей приложения «Госуслуги СТОП коронавирус» в безопасности... 23:20
Адвоката экс-министра Улюкаева арестовали на два месяца 23:09
Гинцбург озвучил новую цель в борьбе с COVID-19 22:55
Месси прилетел в Барселону для встречи с главным тренером каталонцев 22:46
Байден готов перебросить в Европу часть войск США 22:40
«Фейеноорд» арендует игрока «Спартака» до конца сезона... 22:39
Сборная России по мини-футболу обыграла Хорватию, обеспечив себе первое место... 22:32
Байден подтвердил, что не планирует отправлять войска США на Украину 22:28
Элтон Джон заразился коронавирусом 22:26
США не хотят публиковать ответ России на предложения по безопасности 22:19

Байден заявил, что может ввести санкции против Путина в случае войны с Украиной

close
100%
Peter Klaunzer/Swiss Federal Office of Foreign Affairs via AP

Президент США Джо Байден ответил на вопрос журналистов о возможных персональных санкциях против президента России Владимира Путина в случае вторжения РФ на Украину. Об этом сообщает Bloomberg.

Глава Белого дома утвердительно ответил на вопрос от СМИ, сообщает агентство.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что член Палаты представителей от Республиканской партии Джим Бэнкс представил конгрессу США «Акт о привлечении Путина к ответственности», в котором предложил ввести новые санкции против России и ее граждан.

В черный список вошли президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава СК РФ Александр Бастрыкин, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и другие. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подверг критике проект санкций американских конгрессменов в отношении российской политической элиты, в том числе премьер-министра Михаила Мишустина.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть