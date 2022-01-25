США не хотят публиковать ответ России на предложения по безопасности

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не планируют обнародовать ответ на предложения РФ в сфере безопасности. Об этом она рассказала во время брифинга, который транслировался изданием The Washington Post в YouTube.

«Я отмечу, что обычно подобные бумаги не публикуются. Это часть дипломатического процесса», — пояснила представитель Белого дома.

Псаки отметила, что в настоящий момент ожидается, когда США передадут России ответ, так как этим вопросом занимается Госдеп.

Ранее источниками в американской администрации сообщалось, что Вашингтон просил Москву не публиковать будущий ответ США на российские требования гарантий безопасности. Ответ Штаты должны дать до 30 января. По словам одного из чиновников Госдепартамента, власти РФ могут вопреки этому желанию раскрыть содержание послания. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, в документе США изложат свои «обеспокоенности» и идеи по укреплению «чувства взаимной безопасности».

Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Соединенные Штаты планируют представить свои предложения по безопасности в письменной форме на следующей неделе.