В Белом доме оценили возможность встречи Путина и Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга, который транслировался изданием The Washington Post в YouTube, прокомментировала возможность встречи президентов США и России на фоне обострения ситуации на Украине.

По ее словам, глава Белого Дома Джо Байден всегда открыт к взаимодействию, так как понимает эффективность встреч на высшем уровне.

«Он разговаривал с президентом Путиным прямо и откровенно много раз, в том числе лично. Я не могу ничего прогнозировать [по поводу их будущих контактов] на данный момент времени», — сообщила пресс-секретарь.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о вероятности новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По словам представителя Кремля, новые контакты президентов могут состояться при необходимости, но сейчас конкретного понимания на этот счет нет.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что вопросы о графике продолжения российско-американских контактов будут ставиться только после получения письменного ответа на российские предложения по гарантиям безопасности.

Предложения были опубликованы российским МИДом в декабре. Затем Владимир Путин и Джо Байден обсудили их в ходе телефонного разговора 31 декабря 2021 года, впоследствии в Женеве прошли консультации по теме в рамках Совета Россия-НАТО и ОБСЕ, а 21 января состоялась встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкеном. К настоящему времени ответ от США на предложения Москвы так и не был получен.