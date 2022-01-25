Зеленский оценил возможность оккупации Харькова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в комментарии под своим видеообращением в Instagram, что Харьков никогда не захватят.

«И никогда не будет оккупирован! Никогда! Потому что Харьков — это наш город с нашими крутыми людьми», — заверил глава государства.

Ранее Зеленский сказал, что началом крупномасштабных военных действий станет попытка России захватить Харьков.

Президент в своем видеообращении по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) заявлял, что не стоит паниковать по поводу ситуации с безопасностью Украины. По его словам, все под контролем, а причин для паники нет.

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов попросил СМИ «сбавить накал» и заявил, что для паники нет «никаких поводов».

Премьер Денис Шмыгаль тоже призвал граждан не паниковать и не создавать факторов для давления на экономику. «Ключевой посыл – не паниковать, не делать информационных безосновательных акцентов», — сказал он.

Также Зеленский неделю назад уже призывал украинцев не паниковать из-за конфронтации с Россией. Президент заявил, что Украина не хочет войны, но должна быть всегда к ней готова.