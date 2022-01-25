Кадыров разъяснил свое заявление о 300 млрд рублей на Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров уточнил информацию о том, сколько средств из российского бюджета уходит на содержание Чечни. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Я не академик, как вы прекрасно знаете, поэтому многое остается неуточненным. Но вы, господа журналисты, всё же будьте более объективными, профессиональными и даже... патриотичными. Не надо пытаться поймать так называемый хайп. Уточняйте информацию», — написал Кадыров.

Говоря о дотациях бюджета на содержание республики, Кадыров уточнил, что речь о 375 млрд рублей — это полная цифра бюджета на территории Чечни.

«Речь о федеральном содержании республики, а не только о консолидированном бюджете региона. Не путайте. И я не оговорился, как некоторые это расценили. Повторяю, речь о содержании», — подчеркнул политик.

Накануне Кадыров стал участником прямого эфира в Instagram председателя чеченского парламента Магомеда Даудова. Чеченский лидер заявил, что будь он президентом России, то ввел бы войска на территорию Украины и «навел бы порядок».

Также Кадыров рассказал, что правительство РФ выделяет 300 млрд рублей в год на содержание Чечни. Он добавил, что много лет назад думал, что «нам нужна независимая Ичкерия», но позже понял, что без помощи и поддержи России справиться не выйдет.

Вскоре в Кремле оценили заявление Кадырова о том, что на месте президента он «забрал бы Украину».