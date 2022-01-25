Канада призвала семьи своих дипломатов покинуть Украину

Канада призвала семьи дипломатов покинуть Украину из-за угрозы нападения России. Об этом сообщила газета Globe and Mail со ссылкой на источники.

По информации издания, официальное заявление правительства Канады будет сделано позднее во вторник. Отмечается, что посольство страны в Киеве и консульство в городе Львове продолжат свою работу в штатном режиме.

Ранее Госдеп США выпустил рекомендацию американцам покинуть Украину и начал добровольную эвакуацию дипломатов. Аналогичные шаги уже рассматриваются в Германии, Франции, Австрии и Великобритании. Российские политики и дипломаты рассказали «Газете.Ru», чем чревата массовая эвакуация западных посольств из Киева и как Москва должна реагировать на подобные шаги, учитывая непрекращающиеся слухи о скорой войне.

Позже Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал решение властей США и ФРГ об эвакуации персонала их дипмиссий из Киева и снова потребовал, чтобы Берлин поставил оружие Киеву.