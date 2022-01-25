На Украине рассказали о последствиях признания Россией ЛНР и ДНР

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что признание Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР будет означать выход Москвы из Минских соглашений. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, предложение КПРФ нацелено на то, чтобы заставить нервничать Украину, но у России ничего не выйдет. Министр отметил, что в случае признания республик Донбасса придется искать какие-то новые модели взаимодействия с Москвой для выхода из ситуации.

Резников добавил, что не считает реальной угрозу нападения России на Украину. Он заявил, что украинцам не стоит собирать «тревожные чемоданчики».

Ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предложение КПРФ о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР является частью «стратегии России по эскалации напряженности».

19 января депутаты от КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признать самопровозглашенные республики Донбасса — Донецкую и Луганскую народные республики. Во фракции сочли необходимым предложить главе государства рассмотреть вопрос о скорейшем проведении переговоров с руководством ДНР и ЛНР для того, чтобы создать правовые основы межгосударственных отношений, которые бы обеспечили регулирование всех аспектов сотрудничества, в том числе в вопросах безопасности.