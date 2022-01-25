Глобальная борьба с коррупцией застопорилась из-за пандемии

Глобальная борьба с коррупцией испытывает определенные проблемы, пишет The Guardian со ссылкой на ежегодный доклад Transparency International (TI). Согласно отчету, 86% стран либо ухудшили ситуацию, либо не добились прогресса в решении этой проблемы, а многие правительства обвиняются в использовании пандемии коронавируса для подрыва прав человека и демократии.

По рейтингу TI, в тройку наименее коррумпированных государств в 2021 году вошли Дания, Новая Зеландия и Финляндия. Худшие показатели же наблюдаются в Сомали, Сирии и Южном Судане. При этом среди государств, в которых коррупция повлияла на укрепление авторитарного режима правления, аналитики называют Турцию и Венгрию.

В докладе также подчеркивается, что одни из ведущих демократических стран, такие как США, Канада и Австралия, сталкиваются с ухудшением показателей по борьбе с коррупцией. В особенности это касается Соединенных Штатов, которые впервые не попали в топ-25 списка государств с лучшим индексом восприятия коррупции, опустившись на 27-е место в 2021 году.

Ранее сообщалось, что в США предлагают объявить импичмент президенту Джо Байдену, подозревая главу государства в коррупции.