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Япония призвала своих граждан срочно покинуть Украину

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Jae C. Hong/AP

Генсек кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что японские власти призывают своих граждан срочно покинуть украинскую территорию. По его словам, Токио также будет принимать необходимые меры в ситуации с посольством государства в Киеве.

«Призываем находящихся в Украине соотечественников срочно покинуть ее территорию. Что касается ситуации с посольством, мы будем применять надлежащие меры, исходя из положения дел в регионе и с позиции защиты наших граждан», — цитирует слова Мацуно ТАСС.

Соответствующее решение в отношении граждан Японии на Украине в Токио поступило после того, как японский МИД присвоил украинскому государству третий уровень опасности, формально рекомендовав не посещать эту страну. Максимальный уровень угрозы — четвертый — означает необходимость эвакуации из государства.

При этом заявление Мацуно появилось на фоне продолжения риторики западных государств об угрозе скорого «вторжения» России на украинскую территорию. Параллельно с этой информации США, Великобритания и ряд других государств усилили военную поддержку Киева. Кроме того, некоторые страны разрешили своим дипломатам покинуть украинскую столицу, но только не ключевым сотрудникам посольств.

Ранее сообщалось, что в Японии предложили ввести антироссийские санкции в случае нападения на Украину.

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