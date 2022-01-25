Япония призвала своих граждан срочно покинуть Украину

Генсек кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что японские власти призывают своих граждан срочно покинуть украинскую территорию. По его словам, Токио также будет принимать необходимые меры в ситуации с посольством государства в Киеве.

«Призываем находящихся в Украине соотечественников срочно покинуть ее территорию. Что касается ситуации с посольством, мы будем применять надлежащие меры, исходя из положения дел в регионе и с позиции защиты наших граждан», — цитирует слова Мацуно ТАСС.

Соответствующее решение в отношении граждан Японии на Украине в Токио поступило после того, как японский МИД присвоил украинскому государству третий уровень опасности, формально рекомендовав не посещать эту страну. Максимальный уровень угрозы — четвертый — означает необходимость эвакуации из государства.

При этом заявление Мацуно появилось на фоне продолжения риторики западных государств об угрозе скорого «вторжения» России на украинскую территорию. Параллельно с этой информации США, Великобритания и ряд других государств усилили военную поддержку Киева. Кроме того, некоторые страны разрешили своим дипломатам покинуть украинскую столицу, но только не ключевым сотрудникам посольств.

Ранее сообщалось, что в Японии предложили ввести антироссийские санкции в случае нападения на Украину.