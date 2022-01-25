The Sun: Россия нападет на Украину в течение 10 дней

Россия почти наверняка нанесет «ограниченный удар» в отношении Украины в течение ближайших десяти дней, пишет The Sun со ссылкой на аналитиков. По информации издания, не исключено, что предполагаемая атака будет включать нападение на украинскую столицу — Киев.

По теории Sun, спутниковые снимки говорят о «тысячах солдат и сотнях единиц военной техники» России у границ Украины. Более того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утверждает о наличии якобы 60 боевых группы РФ около рубежей соседнего государства, а также плана «молниеносной войны» у Москвы.

При этом издание опубликовало карту возможного нападения России, отдельно отметив, что для атаки российская сторона якобы будет ждать резкого похолодания на территории Украины, поскольку низкая температура «заморозит землю и позволит танкам начать наступление».

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