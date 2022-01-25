Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Подозреваемого в ограблении вдовы Градского задержали благодаря камерам метро 11:31
McKinsey оценила глобальный энергопереход в $275 трлн 11:28
Нетрезвые моряки из Украины и России устроили дебош на борту немецкого самолета 11:24
Экс-советник Меркель заявил о попытках России «воссоздать СССР» 11:24
В ОКР прокомментировали отсутствие игроков НХЛ на Олимпиаде 11:23
СМИ сообщили о приостановке закупок «ЭпиВакКороны» на фоне больших запасов... 11:18
Минпромторг снизил требования по высокой локализации в СПИК 11:16
У Швеции возникли претензии к платежной системе «Золотая корона» 11:16
Раскрыта цена складного смартфона от Google 11:10
Экс-игрок «Торпедо»: допинг проводился по серым схемам, это шло от... 11:07

The Sun: Россия нападет на Украину в течение 10 дней

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Россия почти наверняка нанесет «ограниченный удар» в отношении Украины в течение ближайших десяти дней, пишет The Sun со ссылкой на аналитиков. По информации издания, не исключено, что предполагаемая атака будет включать нападение на украинскую столицу — Киев.

По теории Sun, спутниковые снимки говорят о «тысячах солдат и сотнях единиц военной техники» России у границ Украины. Более того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утверждает о наличии якобы 60 боевых группы РФ около рубежей соседнего государства, а также плана «молниеносной войны» у Москвы.

При этом издание опубликовало карту возможного нападения России, отдельно отметив, что для атаки российская сторона якобы будет ждать резкого похолодания на территории Украины, поскольку низкая температура «заморозит землю и позволит танкам начать наступление».

Ранее на Украине рассказали о бункере для депутатов Верховной рады.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть