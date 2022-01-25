В Совфеде предупредили о готовящихся провокациях США против России

США готовят провокацию с тем, чтобы подтолкнуть Украину к безрассудным действиям против России в Донбассе. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«США готовят провокацию с одной единственной целью — создать психоз на Украине, чтобы подтолкнуть Киев к провокации против России в Донбассе», — сказал он.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году после того, как жители Донбасса отказались признавать новую власть после госпереворота в стране. В 2015 году главы стран «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений, принятых 19 сентября 2014 года. В том же году Украина приняла закон об особом статусе Донбасса, однако он так и не вступил в силу.

Ранее в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что украинские силовики разместили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса» вблизи подконтрольного Киеву села Дмитровка в Донбассе.