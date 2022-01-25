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В России исключили союз с Китаем против других стран

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Посольство РФ в Китае

Отношения России и Китая не предполагают создания малого союза по принципу «давайте дружить против кого-то», заявил российской посол в Пекине Андрей Денисов. По его словам, об этом не может быть и речи.

«Малые союзы создаются по принципу «давайте дружить против кого-то». Я уже говорил о том, что отношения России и Китая в принципе не предполагают, делают невозможным принцип «давайте будем дружить против кого-то третьего». Так что здесь о союзе такого рода в принципе не может быть и речи», — цитирует слова дипломата ТАСС.

С точки зрения Денисова, такие малые союзы — «путь в никуда», ярким примером подобного формата можно назвать объединение США, Великобритании и Австралии AUKUS, учитывая его негативное воздействие на региональную обстановку.

Вашингтон, Лондон и Канберра объявили о создании нового партнерства еще осенью прошлого года, сосредоточившись на вопросах безопасности. Этот союз называют частью американской кампании по противодействию КНР, в частности, соглашение сторон предполагает создание Австралией восьми атомных подводных лодок.

Ранее в МИД КНР заявили, что отношения с Россией будут развиваться, несмотря на клевету Запада.

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