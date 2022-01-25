В Германии прокомментировали решение ЕС не эвакуировать своих дипломатов с Украины

Решение Брюсселя не эвакуировать своих дипломатов с Украины, в отличие от США и Великобритании свидетельствует о стремлении Евросоюза вести самостоятельную политику. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявили представители немецкой партии «Альтернатива для Германии» (AfD).

«ЕС остается на Украине, так как они запомнили, что не могут положиться на НАТО в принятии всех внешнеполитических решений», — заявил Харальд Вейель, который представляет комитет по делам Евросоюза в бундестаге.

По его словам, ситуация вокруг эвакуации американских дипломатов напоминает действия США в Афганистане.

Другой член AfD Ольга Петерсен заявила, что позиция Евросоюза касательно эвакуации дипломатического персонала свидетельствует о желании Брюсселя решить конфликт мирно, а вывоз дипломатов, наоборот, будет контрпродуктивным шагом.

В последние месяцы СМИ и политики на Западе и Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения отвергают.

Ранее сообщалось, что Великобритания начала эвакуацию из Киева около половины сотрудников посольства.