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Экс-папа Римский признался в даче ложных показаний о священниках-педофилах

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Reuters

Бывший папа Римский Бенедикт XVI выпустил заявление, в котором прокомментировал обвинения в бездействии на фоне надругательств священников его епархии над детьми, пишет Politico. По данным издания, речь идет об инцидентах, имевших место с 1977 по 1982 год, когда экс-понтифик занимал пост архиепископа Мюнхена.

Бенедикта обвиняют в том, что он знал о переводе в его епархию нескольких священников, которых подозревали в совершении насилия над мальчиками, но все равно позволил им служить в своей общине. Сам бывший понтифик ранее отрицал присутствие на собрании, где обсуждалось дело «священников-педофилов».

Однако теперь экс-папа Римский признал, что все же присутствовал на этой встрече. По его словам, изначально он предоставил ложную информацию не «из злого умысла, а в результате недосмотра при редактировании его заявления». В связи с этим экс-понтифик попросил прощения и подчеркнул, что сожалеет о своей ошибке.

Согласно последним отчетам, посвященным епархиям Мюнхена и Фрайзинга, в период с 1945-го по 2019 год почти 500 детей стали жертвами надругательств со стороны священников. Расследованием этих инцидентов по большей части занималась юридическая фирма Westpfahl Spilker Wastl, она и выдвинула обвинения к Бенедикту.

Ранее сообщалось, что папа Римский прокомментировал доклад о педофилах в церкви во Франции.

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