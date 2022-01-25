Австралия призвала остановить спекуляции на «вторжении» России на Украину

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн призвала воздержаться от спекуляции на якобы готовящемся вторжении России на Украину, сообщает радиостанция ABC.

«Страны призвали Россию предпринять шаги по деэскалации в этой ситуации и продолжать участвовать во взаимном диалоге по проблемам безопасности в регионе», — заявила Пейн.

Глава МИД подчеркнула, что Австралия не будет оказывать Украине военную помощь ни при каких условиях.

«Мы сказали, что не будем принимать участие и мы не станем этого делать. Австралия, безусловно, тесно сотрудничает с партнерами в международном сообществе, в том числе уже с Украиной, и, если Австралия сможет помочь в сфере кибербезопасности, то мы это сделаем», — заявила Пейн.

Ранее в ДНР заявили о переброске в Донбасс украинских танков.

В народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что вооруженные силы Украины перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения.