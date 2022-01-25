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Австралия призвала остановить спекуляции на «вторжении» России на Украину

МИД Австралии: военная помощь Украине предоставлена не будет

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Bill Bachmann/Global Look Press

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн призвала воздержаться от спекуляции на якобы готовящемся вторжении России на Украину, сообщает радиостанция ABC.

«Страны призвали Россию предпринять шаги по деэскалации в этой ситуации и продолжать участвовать во взаимном диалоге по проблемам безопасности в регионе», — заявила Пейн.

Глава МИД подчеркнула, что Австралия не будет оказывать Украине военную помощь ни при каких условиях.

«Мы сказали, что не будем принимать участие и мы не станем этого делать. Австралия, безусловно, тесно сотрудничает с партнерами в международном сообществе, в том числе уже с Украиной, и, если Австралия сможет помочь в сфере кибербезопасности, то мы это сделаем», — заявила Пейн.

Ранее в ДНР заявили о переброске в Донбасс украинских танков.

В народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что вооруженные силы Украины перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения.

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