Миронов назвал законным уголовное преследование комиков и рэперов

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов считает, что уголовное преследование комиков и рэперов, допустивших в своем творчестве резкие высказывания, законно. Об этом он заявил в интервью «Газете.Ru».

«Когда не очень умного идиота, который позволяет себе глупые высказывания, высылают из страны, — это решение страны, и это все в рамках закона», — сказал Миронов.

При этом он отметил, что не доверяет существующим механизмам оценки контента в соцсетях с помощью «лайков» или «дизлайков» и предложил создать общественные советы, которые бы давали оценку тем или иным сериалам и шоу.

«Дать им право, в законе прописать, что в пятницу, допустим, перед программой «Время», 15 минут прямого эфира представителю вот этого общественного совета на Первом канале, который говорит: «Дорогие товарищи! Я хочу рассказать, что мы увидели на этой неделе на нашем замечательном Первом канале. Прошел такой-то сериал, вот мнение нашего общественного совета — это верх пошлости, гнусности, подлости. Запретить мы не можем, просто мы говорим наше мнение», — привел пример работы такого совета Миронов.

По его словам, в советы могли бы войти «авторитетные люди, которым доверяют» — доктора, учителя, общественники. При этом «никто из депутатов любого уровня», чиновников и журналистов в эти советы бы не вошел.

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