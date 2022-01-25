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Байден позвонил журналисту, которого обозвал «сукиным сыном»

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Tasos Katopodis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден позвонил корреспонденту Fox News Питеру Дуси, которого он обозвал «сукиным сыном» и пояснил, что в его словах не было «ничего личного». Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на самого журналиста.

Дуси рассказал, что американский президент связался с ним «примерно через час» после инцидента, и они поговорили «о том о сем».

«Он сказал: «Ничего личного, приятель». И я сказал ему, что ценю, что он связался со мной», — сказал журналист, добавив, что «мир сейчас находится на грани Третьей мировой войны, и он ценит, что «президент нашел пару минут сегодня вечером, чтобы позвонить мне и прояснить ситуацию».

Инцидент произошел после заседания Совета по конкуренции администрации США, посвященного усилиям по снижению цен. Дуси спросил американского президента, является ли инфляция политической ответственностью на промежуточных выборах в Конгресс, которые должны пройти в конце этого года. В этот момент журналистов начали выводить из помещения.

Байден назвал журналиста телеканала Fox News «глупым сукиным сыном», полагая, вероятно, что его микрофон выключен. На днях, как сообщал CNN, американский лидер отреагировал подобным образом на вопрос другого корреспондента Fox News — Жаки Хайнрих, которая спросила, почему он ждет, пока президент России Владимир Путин сделает первый шаг в отношении Украины. Тогда Байден сказал себе под нос: «Что за глупый вопрос».

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