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Блинкен считает, что Путин опасается «безвозвратно потерять» Украину

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Clemens Bilan/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил сложившуюся вокруг Украины ситуацию опасениями президента России Владимира Путина ее «безвозвратно потерять». Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается вашего вопроса о том, что сейчас происходит, почему это происходит сейчас. <…> Это может быть потому, что по мере того, как Украина продолжала идти по пути реформ, продолжала пытаться укрепить свою собственную демократию, продолжала свое взаимодействие с Европой и Западом, он (президент России Владимир Путин — прим. «Газета.Ru»), вероятно, опасался потерять ее безвозвратно», — сказал Блинкен.

Ранее лидеры стран Североатлантического альянса согласились принять «беспрецедентный пакет санкций» против России в случае ее вторжения на Украину.

В США разработали несколько законопроектов о введении санкций против России. Некоторые сенаторы выступают за двухпартийный законопроект, который выразил бы «сильную и единую» позицию Конгресса США по введению «разрушительных» ограничительных мер в случае «нападения» России на Украине.

Сейчас идут переговоры по изменению проекта сенатора от Демократической партии Роберта Менендеса — «матери всех санкций». Обсуждаемые поправки позволят предоставить Украине больше помощи для укрепления безопасности, а также наделить президента США Джо Байдена полномочиями по немедленным санкциям. Обновленный законопроект также даст американскому лидеру возможность отказаться от ограничений, если ситуация потребует снижения напряженности.

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