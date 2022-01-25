Блинкен считает, что Путин опасается «безвозвратно потерять» Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил сложившуюся вокруг Украины ситуацию опасениями президента России Владимира Путина ее «безвозвратно потерять». Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается вашего вопроса о том, что сейчас происходит, почему это происходит сейчас. <…> Это может быть потому, что по мере того, как Украина продолжала идти по пути реформ, продолжала пытаться укрепить свою собственную демократию, продолжала свое взаимодействие с Европой и Западом, он (президент России Владимир Путин — прим. «Газета.Ru»), вероятно, опасался потерять ее безвозвратно», — сказал Блинкен.

Ранее лидеры стран Североатлантического альянса согласились принять «беспрецедентный пакет санкций» против России в случае ее вторжения на Украину.

В США разработали несколько законопроектов о введении санкций против России. Некоторые сенаторы выступают за двухпартийный законопроект, который выразил бы «сильную и единую» позицию Конгресса США по введению «разрушительных» ограничительных мер в случае «нападения» России на Украине.

Сейчас идут переговоры по изменению проекта сенатора от Демократической партии Роберта Менендеса — «матери всех санкций». Обсуждаемые поправки позволят предоставить Украине больше помощи для укрепления безопасности, а также наделить президента США Джо Байдена полномочиями по немедленным санкциям. Обновленный законопроект также даст американскому лидеру возможность отказаться от ограничений, если ситуация потребует снижения напряженности.