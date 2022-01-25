Президент Малави распустил правительство

Президент африканской Республики Малави Лазарус Чаквера распустил в полном составе правительство страны. Такое решение было принято в рамках борьбы с коррупцией. Об этом пишет РИА «Новости».

«Я распускаю мое правительство в полном составе с этого момента, а все функции кабмина предоставляются моему офису до тех пор, пока я не объявлю об измененном составе правительства в течение двух дней», — написал глава государства в Facebook.

Чаквера подчеркнул, что в измененный состав не войдет нынешний министр земель. Он дает ему шанс ответить на обвинения в коррупции в суде и очистить там свое имя.

Глава государства указал, что будет «противостоять всем формам беззакония со стороны государственных должностных лиц».

Ранее сообщалось, что Меланья Трамп хотела подарить огромные зеркала африканским детям. Такая идея пришла жене президента США после того, как та посетила Малави в 2018 году. Гришэм пишет, что Меланью шокировало, что к ней подбегали дети и просили их сфотографировать, «чтобы они могли узнать, как они выглядят». По возвращению из тура, супруга президента США предложила на государственном уровне поставлять напольные зеркала для африканских школ.