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Байден обозвал журналиста в ответ на вопрос об инфляции

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Global Look Press

Президент США Джо Байден обозвал журналиста телеканала Fox News «глупым сукиным сыном», отвечая на вопросы на мероприятии в Белом доме. Об этом сообщает телеканал CNN.

Инцидент произошел после заседания Совета по конкуренции администрации США, посвященного усилиям по снижению цен. Корреспондент Fox News Питер Дуси спросил американского президента, является ли инфляция политической ответственностью на промежуточных выборах в Конгресс, которые должны пройти в конце этого года. В этот момент журналистов начали выводить из помещения.

«Это большая ценность. Больше инфляции <...> Какой глупый сукин сын», — невозмутимо заявил Байден, подсчитав, видимо, что его микрофон выключен.

На днях, пишет CNN, американский лидер отреагировал подобным образом на вопрос другого корреспондента Fox News — Жаки Хайнрих, которая спросила, почему он ждет, пока президент России Владимир Путин сделает первый шаг в отношении Украины. Байден сказал себе под нос: «Что за глупый вопрос».

В новогоднем обращении к гражданам США Байден перепутал год, заявив, что у страны есть причины надеяться на хороший «2020 год». Это не первый подобный инцидент. В декабре американский лидер во время выступления перед студентами Государственного университета Южной Каролины ошибся, несколько раз назвав вице-президента Камалу Харрис президентом.

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