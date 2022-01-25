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В США отказались идти на уступки России по вопросам безопасности

Представитель Госдепа Прайс: США не будут уступать России в вопросе гарантий безопасности

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Соединенные Штаты не собираются идти на уступки России в вопросах безопасности, любые шаги в этой сфере будут предприниматься на взаимной основе. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга.

«Ключевой момент здесь заключается в том, что любые шаги, которые мы предпримем, не будут являться уступками — они должны будут предприниматься на взаимной основе. Это означает, что России также придется что-то делать в целях обеспечения нашей безопасности», — сказал представитель Госдепа.

По его словам, подобным действиям США будут предшествовать консультации с партнерами, включая Украину.

«Мы полностью транспарентны с нашими украинскими партнерами относительно обсуждаемых вопросов и прогресса по результатам такого взаимодействия», — подчеркнул Прайс.

Ранее представитель Госдепа уточнил, что письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности будет предоставлен на текущей неделе.

23 января глава Госдепа Энтони Блинкен провел в Женеве 90-минутную двустороннюю встречу с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым. США пытались убедить Россию «снизить напряженность» по поводу ситуации на границе с Украиной. Разговор был посвящен украинскому кризису и предложениям Москвы по гарантиям безопасности. Обе стороны позитивно оценили диалог, но указали на его промежуточный характер.

Ожидается, главы внешнеполитических ведомств встретятся вновь после того, как Вашингтон обнародует свой письменный ответ на российские предложения. При этом эксперты уверены, что вряд ли США согласятся дать гарантии по нерасширению НАТО — одному из ключевых требований Москвы.

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Отношения России и США
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