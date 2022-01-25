Байден рассказал, кто помогает ему со смартфоном

Президент США Джо Байден рассказал, что решать проблемы со смартфоном ему помогает дочь. Об этом сообщает РИА «Новости»

Выступая на мероприятии, посвященном снижению цен на электронику, глава Белого дома заявил, что некоторые производители смартфонов начали предоставлять пользователям возможность самостоятельного ремонта гаджетов.

«Не уверен, что я знаю, как это делать. Когда у меня любые проблемы с телефоном, я звоню своей дочери», — добавил он.

Ранее Байден в обращении к гражданам США перепутал год, заявив, что у страны есть причины надеяться на хороший «2020 год». Это не первый подобный инцидент. В декабре американский лидер во время выступления перед студентами Государственного университета Южной Каролины ошибся, несколько раз назвав вице-президента Камалу Харрис президентом.