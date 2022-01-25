Макрон проведет переговоры с Путиным и Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни проведет телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца по итогам видеоконференции с участием лидеров Франции, США и ряда других ведущих стран НАТО.

«Президент Республики, который в ближайшие дни провести переговоры с президентом [России Владимиром] Путиным и президентом [Украины Владимиром] Зеленским, по-прежнему полон решимости использовать все ресурсы дипломатии для сохранения стабильности в Европе, а также продемонстрировать свою солидарность и готовность поддержать государства Евросоюза, озабоченные своей безопасностью», — говорится в сообщении.

Французский президент также заявил о важности участия ЕС в подготовке ответа на декабрьские предложения России по гарантиям безопасности в Европе. Кроме того, Макрон выразил глубокую обеспокоенность ситуацией на границах Украины и необходимость коллективной работы для скорейшей деэскалации.

«Деэскалация должна сопровождаться выражением твердых и заслуживающих доверия предупреждений в отношении России, что требует постоянной координации между европейскими партнерами и союзниками; и через расширенный диалог с Россией», — подчеркнули в Елисейском дворце.

Видеоконференция с участием Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, а также президентов Польши, Италии и премьера Великобритании состоялась по инициативе президента США Джо Байдена. Также в ней приняли участие председатель Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Переговоры были посвящены «напряженности между Россией и Украиной», уточнили в пресс-службе.

Ранее журнал Forbes опубликовал материал, в котором описывается бомбардировка Украины Россией в случае начала вооруженного конфликта между странами.