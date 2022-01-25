Захарова заявила, что США хотят морально «изничтожить» Украину

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова выразила точку зрения, что США хотят «морально изничтожить» Украину. Этим она поделилась в своем персональном Telegram-канале.

Захарова напомнила слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о том, что в Киеве не видят на сегодня оснований, чтобы утверждать о наступлении России на территорию Украины, добавив, что пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби говорил о том, что РФ не намерена идти на деэскалацию.

«Вывод: Штаты хотят морально изничтожить граждан Украины. Киев устами Кулебы и Данилова второй день умоляет их снизить риторику, но Вашингтон гнет свою линию. А разве американским политикам жаль чужих матерей, если они и своих никогда не жалели?» – заключила представительница России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание Совета национальной безопасности, по итогам которого заявил, что ситуация в стране находится под контролем. Украинские власти настойчиво попросили жителей не паниковать и спокойно заниматься своими делами. В СНБО подчеркнули, что сейчас нет оснований утверждать, будто Россия готовит «полномасштабное наступление» на Украину.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что без внутренней дестабилизации россиянам на Украине «делать нечего». Он указал, что Москва хочет «посеять панику», заставить украинцев «сбрасывать» гривну и скупать доллары, что плохо отразится на украинской экономике. Также Данилов уверен, что у России получается негативно влиять на настроения в украинском обществе.

Также Госдеп США выпустил рекомендацию американцам покинуть Украину и начал добровольную эвакуацию дипломатов. Аналогичные шаги уже рассматриваются в Германии, Франции, Австрии и Великобритании. Российские политики и дипломаты рассказали «Газете.Ru», чем чревата массовая эвакуация западных посольств из Киева и как Москва должна реагировать на подобные шаги, учитывая непрекращающиеся слухи о скорой войне.