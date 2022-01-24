Боррель оценил вероятность «немедленного нападения» России на Украину

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель что угрозы немедленного нападения России на Украину нет — к такому выводы главы МИД стран ЕС пришли после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщает ТАСС

«Определенно, не думаю, что есть что-то, что может усилить страх за немедленную атаку... После обмена информацией и после того, как мы послушали Блинкена, не думаю, что есть необходимость в принятии мер предосторожности», — сказал Боррель.

Накануне Блинкен пояснил, почему не стоит сейчас вводить санкции против РФ.

В ночь на 24 января Государственный департамент США разрешил отъезд с Украины некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей. Боррель не увидел особых причин для эвакуации дипломатов, однако ряд европейских стран, включая Германию, Австрию, Францию и Великобританию, начали работу по возвращению персонала домой. Эвакуацию также начала Австралия.