Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Четыре страны намерены эвакуировать членов семей дипломатов из Украины 21:18
Подросток, зарезавший семью под Омском, подробно описал ход убийства 21:15
Ученые заявили, что COVID-19 пробудил ретровирусы внутри человека 21:12
Появилось видео, как бродячие собаки сняли ворота с петель и ворвались во двор... 21:12
Экс-тренер сборной Украины по боксу: Россия хочет уничтожить мою страну 21:00
Совет глав МИД ЕС может собраться в Киеве для демонстрации солидарности... 20:54
В СНБО призвали украинцев не паниковать 20:50
Боррель оценил вероятность «немедленного нападения» России на Украину 20:49
Смолов связал спад «Локомотива» с приходом нового тренера 20:42
«Думаю, что больше 300 млрд»: депутат Госдумы оценил слова Кадырова о тратах... 20:40

Страны ЕС готовы принять санкции против РФ «по необходимости»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Страны Евросоюза при обсуждении ситуации вокруг Украины выразили готовность при необходимости принять комплекс санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что встреча подремонтировала «высокую степень согласия между европейцами и США».

«Большое впечатление на меня произвела твердость европейцев и готовность вместе представить комплекс санкций, мер сдерживания России, чтобы помешать наступлению — военному или иному — на Украине», — сказал министр.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, почему не стоит сейчас вводить санкции против РФ.

Раннее сообщалось, что Евросоюз готовит «более жесткие» санкции против России из-за Крыма. Согласно отчету посольства Германии в Брюсселе, Литва, Болгария, Румыния и Дания призвали к «новым карательным мерам» во время заседания рабочей группу с представителями стран ЕС. Они хотели бы включить в санкционный список Евросоюза еще пять лиц или организаций.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть