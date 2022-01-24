На Украине считают, что Запад подготовил «катастрофу» для страны

Политический консультант, генеральный директор телеканала «НАШ» Владимир Грановский считает, что тему «войны» с Россией раскачивают специально, чтобы Киев мог списать на нее все свои ошибки и преступления. Соответствующее заявление он сделал в эфире канала.

«Бессмысленно быть «за» или «против» НАТО, потому что мы не вступаем в НАТО, нас не принимают в НАТО, но внешние игроки эту морковку держат и элиты, которые у нас в стране, продолжают якобы проводить этот курс, а сегодня оказался , что у них эта морковка исчезнет как тыква у Золушки в полночь», — сказал Грановский.

По его словам, самое страшное для украинского народа — увидеть, что мир, который строили 30 лет, «не существовал, и это катастрофа».

Ранее Грановский назвал Украину «камешком в туфле» президента РФ Владимира Путина. По его словам, сегодня украинское государство выполняет функции «антиРоссии».