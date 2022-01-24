Польша 25 января начнет строительство забора на границе с Белоруссией

Строительство заграждения на белорусско-польской границе начнется во вторник, 25 января. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь главного коменданта польской Пограничной стражи Анна Михальская, ее слова передает РИА «Новости».

«В соответствии с планом завтра начинается строительство заграждения на границе с Белоруссией. Подготовительные работы уже какое-то время ведутся», — сказала она.

Михальская уточнила, что работы начнутся с установки свай и их бетонирования, добавив, что параллельно в Седлицах производятся стальные пролеты будущего заграждения. Контракт заключен на сумму 644 млн злотых (около $160 млн). Деньги выделяются из бюджета страны.

Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что полноценные заградительные сооружения на границе с Белоруссией будут достроены в июне 2022 года. Он уточнил, что длина сооружения составит около 180 километров, а высота стен будет не менее 5,5 метров.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.