Адвокат Порошенко прокомментировал ситуацию с загранпаспортами политика

Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что политик сдал свои загранпаспорта, как это было предписано решением суда в Киеве. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«ГБР не может не лгать. Паспорта Петра Порошенко сданы в ЦМУ ГМС (центральное межрегиональное управление государственной миграционной службы) в городе Киеве и Киевской области мной лично сегодня утром», — написал адвокат.

В доказательство этого он опубликовал под постом фотографию штампа о принятии паспортов Петра Порошенко.

Ранее в Государственном бюро расследований Украины заявили, что бывший президент страны не сдал свои загранпаспорта, как его обязал ранее суд в Киеве.

«Подозреваемый Порошенко Петр Алексеевич обязан сдать свои загранпаспорта в соответствующие органы государственной власти, что исключает возможность выезда за пределы Украины, однако до настоящего времени данное обязательство подозреваемый не выполнил», — говорится в сообщении.

Накануне суд в Киеве избрал в отношении бывшего украинского президента Петра Порошенко меру пресечения, определив ему личное обязательство являться в суд. Порошенко обязали сдать паспорта для выезда за границу.