В Раде обвинили Россию в военном шантаже

Украинские депутаты обратятся к международным организациям и парламентам других стран с требованием признать действия России по отношению к Украине военным шантажом. Об этом сообщает «Страна.UA» со ссылкой на проект постановления Верховной рады.

В публикации отмечается, что парламентарии направят обращение к Организации Объединенных Наций (ООН), Европейскому парламенту, правительствам и парламентам других стран, а также парламентским ассамблеям международных организаций.

По мнению депутатов Рады, Россия виновна в том, что она требует не брать Украину в НАТО, тем самым мешая «реализации европейских и евроатлантических стремлений».

Украинские парламентарии требуют, что незаконность требований России была признана на международном уровне.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что не верит в то, что Россия может напасть на Украину.

Комментируя отправку Соединенными Штатами на Украину вооружения, он отметил, что эта страна постоянно что-то присылает, «это не новость».