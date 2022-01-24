Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Кличко оценил заявление Зеленского о возможной «оккупации» Харькова 18:13
ГИБДД призналась в трудностях с автоматической фиксацией вождения... 18:13
Стало известно, как организм может блокировать все штаммы COVID-19 18:09
Новый «Человек-паук» стал шестым самым кассовым фильмом в истории кино 18:06
СМИ: принц Чарльз боится, что будущая книга Гарри повредит репутации его жены 18:05
Сотникова ответила, готова ли она бороться с нынешними фигуристками 18:00
Адвокат Порошенко прокомментировал ситуацию с загранпаспортами политика 18:00
Арестована девушка, «заказавшую» свою семью в Омской области 17:56
«Новая газета» обратится в СК после высказываний Кадырова... 17:56
Кот без глаз стал звездой TikTok 17:55

Российский посол оценил отставку главкома ВМС Германии

Посол России в Германии Нечаев назвал слова вице-адмирала Шенбаха о Крыме очевидной вещью

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что слова вице-адмирала и командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха о том, что Крым не вернется в состав Украины, после которых он подал в отставку, это очевидные вещи и сложно сказать, почему они «вызвали бурю эмоций». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если я правильно понимаю, речь шла о личном мнении господина Шенбаха, в частности, о том, что президент России заслуживает уважения и разговора на равных, а также что Крым «ушел» из Украины навсегда и никогда туда не вернется. Мне трудно судить, почему эти совершенно очевидные вещи вызвали такую бурю эмоций. Далек от мысли, что в Германии становится проблематичным выражать свою точку зрения, даже сугубо личную», — заявил Нечаев.

Он отметил, что «Россия, действительно, не та страна, с которой можно разговаривать свысока, с позиции силы, ультиматумов и морального превосходства».

Ранее главнокомандующий военно-морских сил Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах был вынужден уйти в отставку после того как заявил, что Крым никогда не вернется к Украине.

Газета Spiegel сообщила, что высказывания Шенбаха вызвали недовольство в министерстве обороны и министерстве иностранных дел Германии. Согласно информации издания, глава министерства обороны Кристина Ламбрехт «в срочном порядке» поговорила по видео с генеральным инспектором вооруженных сил ФРГ Эберхардом Цорном и консультантом по связям с общественностью, чтобы обсудить слова вице-адмирала.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть