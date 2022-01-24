Российский посол оценил отставку главкома ВМС Германии

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что слова вице-адмирала и командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха о том, что Крым не вернется в состав Украины, после которых он подал в отставку, это очевидные вещи и сложно сказать, почему они «вызвали бурю эмоций». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если я правильно понимаю, речь шла о личном мнении господина Шенбаха, в частности, о том, что президент России заслуживает уважения и разговора на равных, а также что Крым «ушел» из Украины навсегда и никогда туда не вернется. Мне трудно судить, почему эти совершенно очевидные вещи вызвали такую бурю эмоций. Далек от мысли, что в Германии становится проблематичным выражать свою точку зрения, даже сугубо личную», — заявил Нечаев.

Он отметил, что «Россия, действительно, не та страна, с которой можно разговаривать свысока, с позиции силы, ультиматумов и морального превосходства».

Ранее главнокомандующий военно-морских сил Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах был вынужден уйти в отставку после того как заявил, что Крым никогда не вернется к Украине.

Газета Spiegel сообщила, что высказывания Шенбаха вызвали недовольство в министерстве обороны и министерстве иностранных дел Германии. Согласно информации издания, глава министерства обороны Кристина Ламбрехт «в срочном порядке» поговорила по видео с генеральным инспектором вооруженных сил ФРГ Эберхардом Цорном и консультантом по связям с общественностью, чтобы обсудить слова вице-адмирала.