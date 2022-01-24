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Голландский сенатор, осудивший попытку оспорить полномочия РФ, избран главой ПАСЕ

Сенатор из Нидерландов Кокс избран новым главой ПАСЕ

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Global Look Press

Голландский сенатор, глава группы «Объединенных европейских левых» Тини Кокс стал новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), следует из результатов голосования, опубликованных в Twitter.

Голосование проходило на заседании зимней сессии ПАСЕ. Кандидатуру Кокса поддержали 164 человек. Его конкурент, глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Мария Мезенцева, набрала 80 голосов.

После завершения голосованиям Кокс поблагодарил членов ПАСЕ за их выбор.

«Выполнение конвенции о защите прав человека всеми странами-членами ПАСЕ остается нашим главным приоритетом», — заявил он.

Глава ассамблеи избирается на два года из числа представителей. Всего в ПАСЕ входит 47 государств, шесть наиболее крупных, включая Россию, представлены в ПАСЕ 18 членами, минимальное представительство — два члена от государства.

Ранее Кокс осудил попытку оспорить полномочия РФ в ПАСЕ. По словам сенатора, действия Киева неуместны, учитывая готовящиеся доклады комитетов по ситуации в России.

Некоторые представители ПАСЕ не подтвердили полномочия российской делегации на зимней сессии. В частности, оспорить права российской делегации предлагала глава делегации Украины Мария Мезенцева.

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