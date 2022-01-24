Голландский сенатор, осудивший попытку оспорить полномочия РФ, избран главой ПАСЕ

Голландский сенатор, глава группы «Объединенных европейских левых» Тини Кокс стал новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), следует из результатов голосования, опубликованных в Twitter.

Голосование проходило на заседании зимней сессии ПАСЕ. Кандидатуру Кокса поддержали 164 человек. Его конкурент, глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Мария Мезенцева, набрала 80 голосов.

После завершения голосованиям Кокс поблагодарил членов ПАСЕ за их выбор.

«Выполнение конвенции о защите прав человека всеми странами-членами ПАСЕ остается нашим главным приоритетом», — заявил он.

Глава ассамблеи избирается на два года из числа представителей. Всего в ПАСЕ входит 47 государств, шесть наиболее крупных, включая Россию, представлены в ПАСЕ 18 членами, минимальное представительство — два члена от государства.

Ранее Кокс осудил попытку оспорить полномочия РФ в ПАСЕ. По словам сенатора, действия Киева неуместны, учитывая готовящиеся доклады комитетов по ситуации в России.

Некоторые представители ПАСЕ не подтвердили полномочия российской делегации на зимней сессии. В частности, оспорить права российской делегации предлагала глава делегации Украины Мария Мезенцева.