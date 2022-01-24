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Адвокаты Януковича опровергли информацию о смерти его жены

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича опровергли информацию о смерти его жены Людмилы. Об этом сообщает издание УНИАН со ссылкой на источник в адвокатской конторе Aver Lex.

Там отметили, что распространенная сегодня в СМИ и соцсетях информация о смерти Людмилы Янукович не соответствует действительности.

«Это все черный пиар», — добавил источник.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что жена экс-президента Украины Виктора Януковича Людмила умерла.

Виктор Янукович — бывший премьер-министр и четвертый президент Украины.

На президентских выборах 2004 года во втором туре противостоял Виктору Ющенко. После объявления предварительных результатов, согласно которым победил Янукович, начались массовые протесты, известные как «оранжевая революция». На президентских выборах 2010 года Янукович сменил Виктора Ющенко на посту президента, опередив во втором туре Юлию Тимошенко.

22 февраля 2014 года в ходе острого политического кризиса Янукович был отстранен от власти Верховной радой Украины. После отстранения от власти против Януковича были возбуждены многочисленные уголовные дела.

24 января 2019 года Янукович был осужден Оболонским районным судом города Киева на 13 лет за государственную измену.

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