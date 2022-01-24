«Они выпивали вместе»: в Берлине произошла драка с участием дипломатов

Накануне в «благородном итальянском ресторане» в Берлине произошла драка с участием дипломатов из Восточной Европы. Об этом пишет газета Bild.

В ходе потасовки пострадало как минимум четыре человека. Как сообщил менеджер ресторана, группа гостей, среди которых был 80-летний мужчина, провела приятный вечер, но затем завязался спор, перешедший в драку во дворе заведения. Подданными каких стран являются дипломаты, не уточняется.

«Они выпивали вместе... Были также дипломаты из Восточной Европы. На самом деле, хорошие люди», — заявил управляющий.

Местная полиция проводит расследование и пока не подтверждает причастность дипломатических работников к инциденту.

Ранее сообщалось, что жена посла Бельгии в Южной Корее избила двух продавщиц в Сеуле. По данным полиции, жена дипломата, Сян Сюециу, примерила две вещи в магазине одежды и поспешила к выходу. Сотрудница магазина сразу же побежала за ней, чтобы узнать, что на ней было надето. Предположительно, именно это вызвало ссору. На кадрах видеонаблюдения, распространенных южнокорейскими СМИ, видно, как женщина потянула за руку и ударила продавца по голове, а затем ударила другую сотрудницу, которая пришла на помощь