WSJ: Германия покинула зону влияния США и перешла на сторону России

Германия, выбирая между Россией и США, сделала выборы в пользу собственных интересов, что вызвало раздражение Вашингтона. Об этом написал журналист Дэвид Готард в статье для The Wall Street Journal.

По его словам, с приходом нового канцлера Олафа Шольца к власти Германия не стала послушной Вашингтону. Обозреватель привел в пример отказ Берлина продавать оружие Украине, основываясь на принципе непредоставления вооружений в регионы конфликта.

Также камнем преткновения в отношения ФРГ и США стал проект российского газопровода «Северный поток — 2».

«Министр иностранных дел Анналена Бербок может выступать против трубопровода но это лишь один голос в кабинете министров. А Шольц призвал к «квалифицированному новому началу» в отношениях с Путиным», — написал Готард.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия традиционно воздерживается от поставок вооружения в регионы конфликта.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал предательством отказ Германии поставлять оружие Украине и нежелание отказываться от российского газопровода «Северный поток — 2».

До этого немецкий политолог Александр Рар отмечал, что глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве признала заинтересованность в российском газе, хотя до этого позиция политика была более «идеологизированной» в отношении к России, она «хотела сделать из «Северного потока — 2» руину на дне Балтийского моря».