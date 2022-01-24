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СБУ: в Харьковской области силовики отработали более десяти сценариев нападения России

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РИА «Новости»

В Харьковской области украинские силовики отработали более десяти возможных сценариев потенциального нападения России, сообщил руководитель местного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Дудин во время аппаратного совещания в Харьковской областной государственной администрации (ОГА), запись которого была опубликована на YouTube.

По его словам, областной силовой и правоохранительный блоки «как никогда за восемь лет» готовы к возникновению любых чрезвычайных ситуаций.

Вместе с тем Дудин обратил внимание, что на сегодняшний день нет оснований, чтобы «раздувать истерию» относительно потенциальной военной угрозы в регионе.

Как отметил руководитель областного управления СБУ, он встречался с руководителем Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным и согласовал с ним потенциальные действия при нападении с российской стороны.

Ранее Зеленский призвал внешнюю разведку Украины перейти к наступательным действиям.

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