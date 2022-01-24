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В Кремле дали прогноз на введение локдауна из-за COVID-19

Песков: введение локдауна из-за COVID-19 в Кремле не обсуждают

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном введении в стране локдауна из-за роста заболеваемости COVID-19.

Он указал, что в ситуации с коронавирусом власти ориентируются на данные по количеству госпитализаций, но в целом отмечают и динамику заболеваемости из-за распространения «омикрон»-штамма.

«Мы ориентируемся на данные по количеству госпитализаций, это очень важные данные, они говорят о нагрузке на систему здравоохранения. Мы видим, что цифры растут, но это не влияет на рост количества госпитализаций. Штамм действительно переносится в форме, которая не приводит к повышенному количеству госпитализаций. Остальные предположения — от лукавого», — сказал он.

При этом представитель Кремля добавил, что «никакие локдауны никто не обсуждает».

По последним данным, в России за последние сутки на 3,9% по сравнению с предыдущим днем снизилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом. При этом заболеваемость COVID-19 растет. Так, 24 января число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в РФ возросло за сутки на 65 109, прирост составил 102,4% по сравнению с предыдущей неделей.

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